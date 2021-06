Tragedia na Kasztanowej w Białymstoku. Po wybuchu gazu, w domu znaleziono ciała czterech osób. Prokuratura kończy śledztwo

- Śledztwo jest przedłużone do 31 lipca 2021 r. W ostatnim czasie uzyskano uzupełniającą opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej, zaś aktualnie oczekiwane są wyniki analiz kryminalistycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy policji - poinformował w tym tygodniu Łukasz Janyst z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa i sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób.

31 sierpnia 2020 r., około południa, w domu przy ul. Kasztanowej w Białymstoku doszło do wybuchu gazu. Z budynku wyleciały okna i drzwi z poziomu parteru oraz piwnicy, gdzie doszło też do pożaru. W domu znaleziono zwłoki czterech osób, w tym dziecka. Początkowo tragedię uznawano za wypadek w wyniku rozszczelnienia się instalacji. Jeszcze tego samego dnia policja ujawniła okoliczności, które mogą wskazywać na zupełnie inny scenariusz. Na ciałach 10-letniej dziewczynki, jej 40-letniej matki i 72-letniej babci ujawniono bowiem rany cięte i kłute zadane nożem. 47-letni ojciec dziecka miał na szyi wisielczą pętlę. Zgodnie z wstępną hipotezą przyjętą przez śledczych, mogło to być tzw. rozszerzone samobójstwo. Co to oznacza? Mężczyzna zabił swoich bliskich, a następnie powiesił się w piwnicy.