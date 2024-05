To już XXII Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Zobacz zdjęcia z Białegostoku

– Jest coraz lepiej, ale osoby z niepełnosprawnościami wciąż są w jakiś sposób wykluczane. Czasem to brak odpowiedniego podjazdu do budynku, innym razem niemożność znalezienia pracy czy niedostateczna rehabilitacja. Wykluczenie czujemy również my, opiekunowie, zwłaszcza gdy potrzebujemy zastępstwa w opiece nad naszymi bliskimi – mówiła Katarzyna Prokop, mama 21-letniego Kacpra z porażeniem mózgowym.