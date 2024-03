Szkoła wyprzedaje sprzęt rolniczy. Do kupienia kombajn, opryskiwacz, FSO Lublin. Nie każdy może kupić maszyny OPRAC.: wal

Typ: Prasa Sipma Z-569/1Rok produkcji: 2002Numer fabryczny 01810Masa własna: 2100kgMoc: 40kWPowołany do wyceny przedmiotowej ruchomości biegły rzeczoznawca ustalił wartość prasy na 18 250,00 zł bruttoWymagane wadium: 1 825,00 zł;CENA WYWOŁANIA wynosi 18.250,00 zł;Cena wywoławcza jest cenną minimalną co oznacza, że sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

Najnowszy przetarg Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku to doskonały szansa dla rolników czy przedsiębiorców na zakup wyposażenia gospodarstwa czy warsztatu. Szkoła w Dojlidach sprzedaje maszyny rolnicze. Służyły one w edukacji przyszłych rolników. Co prawda są teraz zbędne w procesie edukacyjnym, ale mogą być jeszcze wykorzystywane w innych miejscach. Zobacz, za jaką cenę szkoła wystawiła na sprzedaż nie tylko słynny kombajn Bizon.