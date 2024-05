Pierwszy Maja to już historia

1 maja, święto ludzi pracujących

Święto Pracy, popularnie zwany 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja właśnie. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Nie da się ukryć, że legendarne pochody pierwszomajowe, były po prostu propagandową szopką urządzaną przez partię.

Święto Pracy starsze niż PRL

Święto Pracy ma dużo dłuższą tradycję niż się niektórym wydaje. To nie jest tak, że zostało ono wprowadzone na czasów komuny. Wprowadziła je w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Pochody pierwszomajowe

Całości wrażenia dopełniały radosne, wzniosłe pieśni i platformy ciężarówek z instalacjami. Te ostatnie służyć mogły do prezentacji osiągnięć techniki, ruchomych przedstawień czy wyśmiewania zachodnich przywódców.

Niektóre partie i organizacje lewicowe organizują nadal różnorodne wydarzenia w okolicy święta pracy, ale są to niewielkie spotkania. Składane są też kwiaty i znicze pod pomnikami związanymi z historią ruchu robotniczego. Dla większości obywateli w dzisiejszej Polsce święto 1 Maja jest jednak głównie okazją do odpoczynku. Wielkie pochody z czasów PRL to już tylko historyczna ciekawostka.