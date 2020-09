Święta Woda. Uroczystości ku pamięci leśników i myśliwych. Upamiętniono także 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II [Zdjęcia]

Msza święta odprawiana była w podwójnej intencji, podkreślając w ten sposób przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II.

- Dziś przychodzicie, by wspomnieć tych, którzy wierni bożym przykazaniom, oddali swoje życie służbie, ale też dla dobra ojczyzny, w jej obronie. Ich dzisiaj wspominamy i za nich się modlimy. Uczymy się też od nich, by taką służbę podejmować - mówił podczas homilli sprawujący liturgię ks. bp Henryk Ciereszko, Metropolita Białostocki.

Mszę poprzedziły uroczystości na tzw. Błoniach Papieskich. Uczestniczący w nich Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka, odczytał list marszałka Artura Kosickiego, w którym wspominał on gehennę leśników Ziemi Podlaskiej lat II wojny światowej. Przywołał w nim fakt, że to właśnie leśnicy, jako jedni z pierwszych, w lutym 1940 r., doświadczyli deportacji sowieckiej na Sybir wobec uznania ich wiedzy o warunkach terenowych oraz umiejętności posługiwania się bronią za „naturalne zaplecze dla tworzącego się polskiego ruchu partyzanckiego”. Odniósł się w nim także do ogromnych represji tego środowiska ze strony okupujących od 1941 r. te ziemie hitlerowców.