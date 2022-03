Studencka galeria Biuro Wystaw Kulturoznawczych zaprasza na kolejną wystawę pt. “Czas apokalipsy”

Projekt "Czas apokalipsy" to próba komentowania i odniesienia się do sytuacji epidemiologicznej oraz refleksja nad kondycją psychiczną człowieka znajdującego się w nowej rzeczywistości. Dostęp do sztuki podczas pandemii był utrudniony - podobnie relacje międzyludzkie. W życie wielu ludzi - również artystów - wkradł się marazm i samotność.

Jak informują organizatorzy, po wielu miesiącach w końcu uda się zaprezentować wyczekiwane prace, które powstały w marcu 2020 roku, kiedy to w Polsce został wprowadzony lockdown, co wiązało się przede wszystkim z zamknięciem wielu instytucji kultury, jak i uczelni.

Wystawa - szczególnie w czasie niepokoju i konfliktu zbrojnego na Ukrainie - nie traci na aktualności. Tytułowy “Czas apokalipsy” to coś więcej - to czas niepokoju, chaosu informacyjnego, medialnej propagandy i o wiele więcej.

W tym trudnym czasie młodzi artyści i studenci kulturoznawstwa, Marta Pogorzały i Tomasz Dziemiańczuk na Uniwersytecie w Białymstoku stworzyli multimedialny projekt artystyczny “Czas apokalipsy”. Cykl fotografii został zrealizowany przy użyciu kamer drogowych na terenie Białegostoku, dzięki którym powstały gotowe obrazy – prosto z transmisji owych kamer w czasie rzeczywistym.

Fotografie, które wchodzą w skład projektu są bezpośrednią stopklatką materiału nadawanego na żywo. W takiej sytuacji fotograf tworzy projekt bez użycia własnego aparatu fotograficznego, posługując się elementami zastanymi w przestrzeni miejskiej, aby ukazać surrealistyczne sytuacje.