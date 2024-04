Sparta Jarocin - Rugby Białystok 34:45. Do przerwy było ciężko, ale potem zagrali rewelacyjnie

- Sparta gra siłowe, bardzo kontaktowe rugby i do przerwy spisywała się bez zarzutu. Trzeba jednak zaznaczyć, że było to efektem naszej taktyki. Wiedzieliśmy, że dopóki gospodarze maja siły, to będą niebezpieczni. Tyle, że prędzej, czy później z nich opadną - tłumaczy zawodnik i prezes Rugby Białystok Mateusz Perzyna. - W przerwie zmieniliśmy rozgrywających na takich, którzy preferują szybszą grę, przejęliśmy inicjatywę i wygraliśmy zdecydowanie - dodaje.