Rugby Białystok - Posnania Poznań 18:28. Dobrze, że to się wydarzyło teraz (zdjęcia)

- Trudno powiedzieć, co się stało. Do 45 minuty wyglądało to dobrze, a potem popełnialiśmy błąd za błędem i skończyło się porażką - komentuje zawodnik i prezes Rugby Białystok Mateusz Perzyna. - Dobrze, że wydarzyło się to na tym etapie sezonu, bo nadal nasze liderowanie jest niezagrożone. A kubeł zimnej wody się przyda. Musimy nadal ciężko trenować i nie można obrastać w piórka - dodaje.