Słoneczny dzień na Plaży Dojlidy. Białostoczanie wyszli się opalać (ZDJĘCIA)

- Często przyjeżdżamy tutaj grać w siatkówkę, najczęściej we czwórkę. Przygotowujemy się do turnieju. Na Dojlidach są świetne warunki do ćwiczeń, dzisiaj jest trochę wietrznie, ale ciepło. Przy okazji można się opalić - opowiada Michał Witkoś, rozgrywający w I Lidze BAS Białystok.

Byli też tacy, którzy preferowali bardziej aktywny wypoczynek. Na boisku do siatkówki plażowej trenowali członkowie B.A.S BIAŁYSTOK. 22 maja czekają ich ważne zawody.

- To bardzo fajne miejsce do spędzania czasu z dziećmi. Jesteśmy tutaj bardzo często, ponieważ mieszkamy niedaleko w Dojlidach Górnych. Dzieci szczególnie cenią sobie zabawę w piasku. Jak jest brzydsza pogoda to przychodzimy po prostu na spacer i pokarmić kaczki - mówi Ewa Rutkowska. Przyszła na plażę w dwójką dzieci - Adasiem i Lenką.

- Przychodziłem tutaj całą zimę. Morsowałem też w innych wodach w Białymstoku - opowiada pan Jan Wacewicz. Środę spędza na opalaniu się, od czasu do czasu spacerując brzegiem zalewu.

- Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli, to planujemy rozpocząć sezon kąpieliskowy 1 czerwca. Na ten moment staramy się, żeby ludzie nie wchodzili do wody - tłumaczy Tomasz Budzyński, kierownik Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy.

Miejska Plaża Dojlidy czynna jest od godz. 9 do 20. Oprócz boiska, placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, w ofercie Ośrodka Sportów Wodnych "Dojlidy" jest wypożyczalnia sprzętu wodnego. Miłośnicy rekreacyjnego wypoczynku mogą wypożyczyć tam: kajaki, rowery wodne, łodzie wiosłowe, łodzie canoe, łodzie żaglowe oraz deski windsurfingowe. Dla chcących pozostać na lądzie Ośrodek Sportów Wodnych proponuje rowery górskie i szosowe. Część z nich jest specjalnie przygotowana do przewozu dzieci. Są też kijki nordic walking, które można wypożyczyć do godz. 17.

Ośrodek jest strzeżony i monitorowany. W sezonie kąpielowym, czyli od 1 czerwca do 31 sierpnia nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy wodni. W tym czasie wstęp jest płatny.