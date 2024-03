Siatkówka. Sytuacja BAS-u KB Białystok jest skomplikowana, a w perspektywie mecz z liderem, który zapomniał, jak się przegrywa

BAS KB Białystok mocno skomplikował swoją sytuację domową porażką 2:3 z Płomieniem Sosnowiec. Wpadka sprawiła, że jakkolwiek nasz zespół utrzymał czwarte miejsce w tabeli, co jest celem minimum na fazę zasadniczą, to równie dobrze może jeszcze spaść nawet na siódmą lokatę.

- Mecz Płomieniem nie był najszczęśliwszym dniem w naszym życiu, ale to już się stało i trzeba myśleć o przyszłości. Sytuacja kadrowa jest dobra i jedziemy do Nowego Dworu Mazowieckiego, by powalczyć o jak najlepszy wynik - zapowiada trener BAS-u KB Białystok Marcin Wojtowicz.