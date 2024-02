Siatkarze Ślepska Malow przed kolejnym ważnym meczem. Serię porażek czas przerwać

Kibice suwalskiej drużyny Ślepska Malow nie mają powodów do zadowolenia z postawy swojej drużyny w PlusLidze. Podopieczni trenera Dominika Kwapisiewicza grają źle i przegrywają z teoretycznie słabszymi zespołami. Przegrywają w dodatku za zero punktów.

Po dość niespodziewanej wygranej drużyny GKS Katowice z Indykpolem AZS Olsztyn suwalczanie spadli w tabeli PlusLigi na 14. miejsce. W dodatku ostatnia drużyna Enea Czarni Radom pokonała 3:1 Stal Nysa i do suwalczan traci osiem punktów. Przewaga wydaje się duża, ale gdy popatrzymy na kalendarz ostatnich kolejek spotkań to radomianie mają zdecydowanie korzystniejszy niż Ślepsk Malow Suwałki. Na domiar złego forma suwalczan pozostawia dużo do życzenia, a radomianie grają coraz lepiej.

Między Ślepskiem Malow a Czarnymi Radom jest jeszcze w tabeli zespół Cuprum Lubin, który ma zaledwie trzy punkty mniej niż zespół trenera Dominika Kwapisiewicza.