Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 25 - 26 maja? Zobacz podpowiedzi wypraw

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 289 m

Suma zjazdów: 247 m Rowerzystom trasę poleca Damjen78 Do Nowinki docieramy szerokim poboczem zatłoczonej krajówki. Od Krusznika przez Zakąty poruszamy się drogą gruntową poprzez urokliwą polanę nad jeziorem (camping). Z Czerwonego Krzyża po Mikołajewo prowadzi nas piaszczysty, utwardzony trakt (tzw. tarka). Podobnie na odcinku przez Leszczewo w kierunku Małej Huty (szczególnie ciężki odcinek przez las, gdzie momentami była potrzeba podprowadzania roweru). Dłuższy przystanek urządzamy sobie w Wigrach u stóp tamtejszego zespołu pokamedulskiego widocznego z dala dzięki dwóm kościelnym wieżom i wpadającej w róż elewacji. Niestety nie udaje się znaleźć dogodnego punktu widokowego na wodną taflę wigierskiego jeziora.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

🚲 Trasa rowerowa: Pożegnanie z Podlasiem Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 21 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 210 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

To już była nasza ostatnia rowerowa wycieczka rowerowa na Podlasiu. składała się z dwóch etapów.

Pierwszy to wyjazd z Suszczego Borku w kierunku Narewki i dalej do Puszczy Białowieskiej gdzie naszym celem było zobaczenie wyrzeźbionej w pniu uschniętego Dębu kapliczki św. Eustachego. Po dotarciu do celu powrót do Suszczego Borka tą samą drogą gdyż nie było żadnej innej możliwości wyboru.

Po wypiciu kawy i odpoczynku pojechaliśmy w przeciwnym kierunku czyli nad Zalew Siemianowski, tam posiedzieliśmy na plaży i wróciliśmy trochę inna drogą przez Nową Łukę. Przed dojazdem do domu odbiliśmy do Podlewkowia w celu odebrania wcześniej zamówionych koszyczków wyplatanych z korzeni. Potem już tylko powrót na kwaterę w Suszczym Borku... Drogi lokalne asfaltowe, na terenie lasu gruntowe i twarde...

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 1 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 853 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego "Piękna Suwalszczyzna i jej smaki" organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Ruszamy o poranku z miejscowości Kazimierówka koło Jeleniewa. Pierwszy etap naszej trasy to przejazd szlakiem Greenvelo. Drogi jakie przeważają na tym odcinku to asfaltowe odcinki dróg rowerowych oraz lokalne drogi o niskim natężeniu ruchu. W okolicach Dębowa nawierzchnia ulega zmianie na gruntową naprzemiennie z szutrową. W sąsiedztwie Jeziora Czarnego wjeżdżamy w sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego. W miejscowości Krzywe zlokalizowano bardzo atrakcyjny skansen z prezentacją sprzętów i maszyn Podlasia. Kolejny etap to rowerowa wędrówka dookoła Jeziora Wigry. Wspaniały i malowniczy region obfitujący w bardzo atrakcyjne panoramy i krajobrazy sąsiadujących z jeziorem obszarów. Drogi przeważające na tym odcinku to głównie wolne od ruchu samochodów drogi gruntowe. Na krótkich odcinkach zielony szlak rowerowy wiedzie nas drewnianymi kładkami poprowadzonymi przez atrakcyjne przybrzeżne rejony WPK. Na całym przebiegu wielokrotnie można natknąć się na kąpieliska. Droga powrotna do Kazimierówki to głównie rowerowa droga asfaltowa lub z kostki betonowej. Wieczorna wizyta w Suwałkach i dojazd do agroturystyki.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrow-Klukowo Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 84,89 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 476 m

Suma zjazdów: 469 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Fajna trasa. Pomykamy w kierunku Rosochate Kościelne i dalej do Czyżewa. Następnie przy dworcu kolejowym, który od jakiegoś czasu pełni również rolę Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w kierunku Klukowa. Klukowo - warto zobaczyć mały kościółek ufundowany przez rodzinę Starzyńskich. Następnie w kierunku Wysokiego Mazowieckiego i Plewek. A później tradycyjnie do Jabłonki Kościelnej :)

🚲 Trasa rowerowa: Narwiański Park Narodowy Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 82,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 363 m

Suma zjazdów: 356 m Trasę dla rowerzystów poleca Aptypo Trasa wiedzie pięknymi okolicami Podlasia z wykorzystaniem szlaku Green Velo. Wielką atrakcją wycieczki było pokonanie drewnianych pomostów poprowadzony nad rzeką Narew i jej rozlewiskami, pomiędzy

miejscowościami Śliwno i Waniewo.

🚲 Trasa rowerowa: Wspaniała wycieczka do Tykocina Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 114,69 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 648 m

Suma zjazdów: 632 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Nareszcie udało się nam wybrać do Tykocina. Pogoda całkiem fajna, jeśli nie liczyć porywistego wiatru w drodze powrotnej. Jako to mówią... biednym zawsze wiatr w oczy. Tykocin mile mnie zaskoczył. W ostatnim okresie zmienił się pozytywnie. Gdyby jeszcze zdjąć te reklamy i szyldy... Myślę, że i na to przyjdzie czas. Droga w obie strony prawie cały czas po asfalcie, jedynie w dwóch wioskach oraz w samym Tykocinie bruk, który zweryfikował wszystkie śruby mocujące :). Na trasie w okolicach Tykocina masa rowerzystów. Pozdrowienia dla wszystkich! Mam nadzieję, że chłopaki spod Kurowa dojechali szczęśliwie do domu. Młodzieńcza fantazja... bez pompki wybrali się :) A jak jej nie weźmiesz, to wiadomo - wtedy będzie Ci potrzebna.

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka -Białystok przez Supraśl Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,33 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 662 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna - Wycieczka na Litwę Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 332 m Trasę dla rowerzystów poleca Faramka Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 1. Litwa na dzień dobry :) Trasa prowadzi głównie drogami szutrowymi (w Polsce), na Litwie jest piękny asfalt. Od Kupowa do Podwojponia jechaliśmy szlakiem rowerowym R65. Przejścia granicznego w Budzisku już nie ma, ale zatrzymaliśmy się na pamiątkowe zdjęcie ;) Celem wycieczki było dotarcie do najbliższego sklepu i nabycie litewskiego piwa. Na sklep natrafiliśmy dopiero w trzeciej wsi (pierwsza to Salaperaugis, druga - Kovai, trzecia miejscowość - Liubavas). Do Polski wjechaliśmy "nieoficjalnym przejściem granicznym", gdzie wraz z państwem zmienia się nawierzchnia drogi (równo z granicą asfalt kończy się na rzecz szutru). W Rutce Tartak skierowaliśmy się na Szypliszki, ale w Baranowie skręciliśmy na Wierzbiszki (żeby ominąć główną drogę). Urokliwą drogą przez las dotarliśmy do Wygorzela, stąd już tylko kawałeczek do Becejł.

Trasa wycieczki była spontaniczna i obmyślana w trakcie jazdy :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Goniądz - Twierdza Osowiec-Goniądz Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 28 m

Suma zjazdów: 38 m Rowerzystom trasę poleca Turystyka Miejsce: pętla wokół doliny Biebrzy w sąsiedztwie Goniądza przez Wólkę Piaseczną, Płochowo, Osowiec, Osowiec-Twierdza z powrotem do Goniądza.

Atrakcje: urozmaicona krajobrazowo (bagienne łąki, zakrzaczenia, pola, lasy) i przyrodniczo trasa. Po drodze liczne obserwacje ptasie, a przy odrobinie szczęścia zobaczenie łosia.

Za Osowcem w pobliżu ruin Fortu II twierdzy Osowiec należy zatrzymać się na spacer po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym (drewniane kładki oraz wieże obserwacyjne wyposażone w tablice edukacyjne; ładna panorama bagien z wieży przy kanale Rudzkim, wiosną dużo ptaków, panorama na ruiny fortu II twierdzy Osowiec).

Siedziba Biebrzańskiego PN w Osowcu-Twierdzy: wystawy fotograficzne, ekspozycja przyrodnicza, informacja turystyczna, wydawnictwa, prelekcja filmu o BPN.

Wizyta w twierdzy Osowiec.

Jak dotrzeć: całość trasy zajmuje ok. 25 km, prowadzi głównie drogą asfaltową, miejscami „żwirówka”. Początek w Goniądzu, dalej w kierunku Wólki Piasecznej przez most na Biebrzy. Kontynuujemy drogą asfaltową w kierunku Płochowa, dalej Osowca. Z Osowca w kierunku Osowca-Twierdzy „żwirówką”. Z Osowca-Twierdzy wzdłuż torów do drogi asfaltowej w kierunku Goniądza. Wariant dostępny dla rowerzystów lub jako wycieczka samochodowa.

Czas trwania: 4-6 h rowerzyści; ok 8-10 godzin w wariancie pieszym, z odpoczynkiem dla dla mało zaprawionych piechurów

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.