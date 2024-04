Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 20 - 21 kwietnia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy dla Ciebie pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 1°C do 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 7% do 34%. W niedzielę 21 kwietnia w woj. podlaskim ma być od 0°C do 11°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 8% do 38%. 🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - Województwo Podlaskie (do Białegostoku) Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 234,77 km

Czas trwania wyprawy: 94 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 777 m

Suma zjazdów: 758 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Serpelic Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 25,06 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 60 m Trasę dla rowerzystów poleca Adi1210 Malownicza trasa, urozmaicona widokowo. Głównie asfalt. Na odcinku powrotnym z Wandopola do Serpelic droga gruntowa miejscami piaszczysta. Jadąc z Borsuk do Gnojna, przepiękny punkt widokowy na zakole i dolinę Bugu. Fotki w załączeniu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Na kraniec Podlasia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 315,1 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 564 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Podróż na krańce Podlasia. Długa to trasa i z tego względu zakwalifikowałem ją jako trudną. My zrobiliśmy ją w jeden dzień, ale polecam podzielić ją na kilka etapów bo jest co zwiedzać i co oglądać. Zacznę od tego, ze jest to przedłużenie tras do Siemiatycz, przez Czyżew i Ciechanowiec, które to można wyszukać we wcześniejszych wyprawach. Poza tym już kiedyś byliśmy w tamtych stronach, ale niestety nie mogliśmy zwiedzać. Zacznę od Sarnaków, gdzie niestety mieliśmy nieprzyjemna scysję z najaranym karkiem, któremu nie podobało się, że robimy zdjęcia i chciał na zabrać komórkę. Poza tym na co warto zwrócić uwagę? Makieta rakiety V2, którą oddział AK przechwycił w okolicznych lasach i przekazał do Londynu. Poza tym ładny XIXwieczny kościółek. Przed Białą Podlaską znajduje się Roskosz z zespołem pałacowo - parkowym, w którym obecnie znajduje się ośrodek szkoleniowy OHP.

Celem naszej wycieczki był Pałac Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, który naprawdę wart jest trudu pedałowania. Po posiłku w restauracji hotelu Harmonia, gdzie z przyjemnością trzeba dodać, że pani na godzinę przed otwarciem baru podała nam ciepły rosół i schaboszczaki ruszyliśmy do Pratulina. Po drodze wypatrzyliśmy piękny kościółek w Rokitnie. Jego kształt wskazuje na dawną cerkiew unicka. Później dowiedziałem się, że pochodzi z połowy XIXw. Następnie udaliśmy się do Pratulina. Do Sanktuarium Podlaskich Męczenników.

Podczas Akcja przymusowego przyłączenia unitów do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 26 stycznia 1874 r., trzynastu unitów z Pratulina zostało zastrzelonych przez wojsko rosyjskie, gdy nie chcieli dopuścić nowego kapłana do parafialnej cerkwi. Znajduje się tam piękny kościółek oraz kaplica. Powrotna droga wiodła przez Janów Podlaski, Stadninę Konia Arabskiego oraz Konstatntynów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Wspaniała wycieczka do Tykocina Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 114,69 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 648 m

Suma zjazdów: 632 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Nareszcie udało się nam wybrać do Tykocina. Pogoda całkiem fajna, jeśli nie liczyć porywistego wiatru w drodze powrotnej. Jako to mówią... biednym zawsze wiatr w oczy. Tykocin mile mnie zaskoczył. W ostatnim okresie zmienił się pozytywnie. Gdyby jeszcze zdjąć te reklamy i szyldy... Myślę, że i na to przyjdzie czas. Droga w obie strony prawie cały czas po asfalcie, jedynie w dwóch wioskach oraz w samym Tykocinie bruk, który zweryfikował wszystkie śruby mocujące :). Na trasie w okolicach Tykocina masa rowerzystów. Pozdrowienia dla wszystkich! Mam nadzieję, że chłopaki spod Kurowa dojechali szczęśliwie do domu. Młodzieńcza fantazja... bez pompki wybrali się :) A jak jej nie weźmiesz, to wiadomo - wtedy będzie Ci potrzebna.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka -Białystok przez Supraśl Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,33 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 662 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Pętowa Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,45 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 532 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Pogoda dopisała. Pociągiem do Knyszyna (bilet 13 pln + 7 pln za rower), ale komfort jazdy na duży +. Fajne tereny do obserwacji ptactwa i nie tylko. Dużo otwartej przestrzeni sprawia, że widać każdą zwierzynę i niekiedy da się to uchwycić. Fajny odcinek jest od miejscowości Góra do Tykocina (około 5 km). Jedziemy wzdłuż starorzecza rzeki i póki nie jest ono zarośnięte, można podpatrywać różności przyrodnicze :) Polecam bardzo, bo za jakiś czas, jak to wszystko zarośnie, będzie zupełnie inny klimat, czego nie omieszkam umieścić. W Pentowie jest wejście płatne (4 pln). Bociany przyleciały tydzień temu i cały czas przylatują, można też pojeździć konno (oddzielnie płatne) i coś zjeść w dworku. W ramach biletu można zwiedzić galerię zdjęć. Rowery można wprowadzić na teren dworu. Jest duża wieża obserwacyjna. Pracuję nad filmikiem, zapowiadają się fajne ujęcia.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mońkach

🚲 Trasa rowerowa: Uroczysko nad Rospudą Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,6 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 357 m

Suma zjazdów: 355 m Tabrzo poleca tę trasę Po zmianie roweru cel został osiągnięty. Święte Miejsce nad Rospudą, z którym związana jest historia dębowego krzyża postawionego tam przez Jadźwingów w 1283 roku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Augustowa

🚲 Trasa rowerowa: Kresy cz. 2 Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 990 m

Suma zjazdów: 1 985 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

Trasa Kresowa cz.1, bardzo malownicza, zadziwił nas (pozytywnie) praktycznie bardzo mały ruch samochodów, generalnie wzdłuż granicy z Białorusią, masa fajnych miejsc i widoków, trasa lekka.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Janowa Podlaskiego przez Koterkę i Mielnik. Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 289,77 km

Czas trwania wyprawy: 13 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 962 m

Suma zjazdów: 979 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof To co planowane było na dwa dni, my zrobiliśmy w jeden. Wystarczy troszkę wcześniej wyjechać i można z grubsza obejrzeć i odwiedzić wszystko w jeden dzień. Przed wyjazdem postawiliśmy sobie dwa cele: Koterka na granicy polsko-białoruskiej, oraz Janów Podlaski i Stadnina Koni Arabskich.

Przed wyjazdem warto wykonać przynajmniej dwa telefony. Pierwszy do Straży Granicznej w Mielniku z informacją o pobycie w pasie nadgranicznym. Podobno, tak usłyszałem od przyjmującego moje zgłoszenia pogranicznika, że nie ma obowiązku zgłaszania krótkotrwałego pobytu przy granicy w celach turystycznych. Ale podjeżdżając pod szlaban, natknęliśmy się na patol SG, który szukał jednak naszego zgłoszenia. Oczywiście poinformował nas, ze zbliżanie się do granicy na odległość mniejszą niż 15 m jest karane mandatem. Na szczęście szlaban z tablicą "Granica Państwowa" stoi w bezpiecznej odległości i można robić sobie przy szlabanie zdjęcia pamiątkowe. Praktycznie na granicy, po polskiej stronie - co jest oczywiste - znajduje się drewniana parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” (wzniesiona w latach 1909–1912) oraz otoczone kultem źródełko. Parę kilometrów na północ, dokładnie ok 5 km przez las, jest następna wieś rozdzielona granicą, Tokary. W niej znajduje się drewniany zabytkowy kościół, którego konstrukcja przypomina bardziej góralskie kościoły niż te podlaskie czy mazowieckie.

Następny etap to Mielnik. Górnicze miasto...tak, tak, na Podlasiu też mamy górników :). Swego czasu było tu, i chyba nadal działa, kino Górnik. :) W Mielniku przeprawiliśmy się promem przez Bug. Sąsiednia przeprawa Niemirów-Gnojno, ze względu na niski poziom wody, nie działała, wiec warto wcześniej zadzwonić i upewnić się, bo po co nadkładać kilometrów do Turna? Sam Mielnik też wart zwiedzenia, jest punkt widokowy na kopalnię odkrywkowa kredy i na Bug. Droga do Janowa Podlaskiego z Zabuża, gdzie przybija prom, wiedzie oznaczonym szlakiem Green Velo. Niestety, przeoczyliśmy duży znak GV w Gnojnie...Niestety, nawet mieszkańcy nie umieli nam wskazać jego usytuowania. Być może jest przy przystani promowej... W każdym razie będzie okazja następnym razem go poszukać. Janów Podlaski ze swoją stadniną jest naprawdę miłym miejscem na odpoczynek. Można tam pochodzić wśród koni, pogłaskać je. Poczuć ich zapach, aksamitny dotyk ich chrap... Karmić nie radziłbym.

Droga powrotna wiodła przez Konstantynów, w którym znajduje się pałac. Odnowiona budowla, którą można oglądać z zewnątrz. Polecam. W Siemiatyczach za to można smacznie i niedrogo zjeść obiad domowy. Jak również obejrzeć sobie piękne cerkwie i kościoły. A teraz to, co najbardziej interesuje wszystkich podróżujących rowerami, a szczególnie szosowymi. Cala trasa poza dojazdem z przeprawy promowej w Zaburzu jest asfaltowa. Krótkie odcinki w okolicach Tokar, gdzie trzeba bardzo uważać na dziury, a tak średnią nawierzchni dałbym 4 w 6-stopniowej skali.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Niedziela Palmowa w Łysych Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 175,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 310 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Łyse. Jedne z najbarwniejszych Niedziel Palmowych w Polsce odbywa się w Łysych na Kurpiach. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pogorzelskiego, który w 1969r ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocna, tradycja nie upadła. W tym roku najwyższa miała ponad 6m wysokości, ale i pozostałe prezentowały się pięknie. Ogólnie trzeba zacząć od początku. Trasa wiodła przez Łomżę, Nowogród do Zbójnej. To tu już mogliśmy spotkać pierwsze kobiety ładnie ubrane w stroje kurpiowskie. Nawet "świątki" w ogrodzie były przyozdobione regionalnym bieżnikiem. Dojazd do Łysych obecnie jest ułatwiony. Kilka lat temu poprawiono drogę. Niestety asfalt już jest popękany i trochę jak ja to nazywam "tępy". Ale w porównaniu z poprzednią droga, która słynęła z ilość dziur to i tak super. Żeby nie wracać po własnym śladzie postanowiliśmy pojechać do Kadzidła a stamtąd przez Ostrołękę do domu. W Ostrołęce zjedliśmy smaczna pizze...coś ostatnio gustujemy w tej potrawie :). Chyba to podstawowe nasze danie na wyjazdach :). Kilka kilometrów za Ostrołęką Adaś złapał kapcia. Tempo troszkę spadło bo niestety pompka ręczna nie pozwala na dobicie naprawdę dużego ciśnienia w kole. Ale szczęśliwie dojechaliśmy już bez większych perturbacji.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.