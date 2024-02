Ruszył nabór wniosków 800 plus na nowy okres świadczeniowy

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł (w kwocie obowiązującej od 1 stycznia br.) przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. – Od początku lutego ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków na nowy okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Formularze składane są wyłącznie elektronicznie, co jest dużym ułatwieniem dla rodziców. Mogą wysłać wniosek o dowolnej porze dnia i nocy, także spoza miejsca zamieszkania – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Jak złożyć wniosek o 800 plus do ZUS-u

Rodzice mają do wyboru kilka kanałów elektronicznych, za pomocą których mogą złożyć wniosek. Mogą to zrobić za pomocą:

ZUS zachęca do składania wniosków o świadczenie 800 plus przez aplikację mobilną mZUS, która dostępna jest na urządzenia mobilne. Złożenie wniosku przez aplikację trwa zaledwie kilka minut. Tym bardziej, że można utworzyć nowy wniosek na podstawie poprzedniego, jeśli taki był składany czy to przez aplikację, czy PUE ZUS: - Większość danych uzupełni się automatycznie. Dzięki temu nie trzeba wpisywać ich ręcznie. Jeśli coś się zmieniło, zawsze można edytować wniosek przed wysłaniem. W aplikacji mobilnej mZUS można również złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy, czy żłobkowe - przypomina Katarzyna Krupicka.

Korespondencja na PUE

Co istotne, pisma informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie - na pdst. danych, które zawiera wniosek.

Kiedy wypłata świadczenia?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można składać już od 1 lutego 2024 roku. Od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. - Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2024 r., zachowa ciągłość wypłaty, a ZUS przekaże pieniądze do 30 czerwca 2024 roku – wyjaśnia rzeczniczka podlaskiego ZUS.