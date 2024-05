Ruch Higienistek krytycznie odnosi się do projektu rozporządzenia ministerstwa zdrowia. Wyjaśniają, że odbierze im część komepetencji

Ustawa o niektórych zawodach medycznych

W marcu w życie weszła ustawa o niektórych zawodach medycznych, która reguluje zawody dotychczas nieuregulowane. Do tej pory higienistki, asystentki stomatologiczne, technicy, masażyści mieli do czynienia z pacjentami, ale nie figurowali jako zawody medyczne. Do ustawy ma zostać wprowadzone jeszcze rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące czynności zawodowych niektórych zawodów medycznych. Powinno regulować, co dane zawody będą miały w swoich kompetencjach.