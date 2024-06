Rodzice pacjentów Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego skorzystają z nowych łóżek

Fundacja Ronalda McDonalda regularnie przekazuje szpitalom łóżka, które służą rodzicom, którzy decydują się towarzyszyć swoim dzieciom podczas niełatwego czasu ich hospitalizacji. W sumie do 105 placówek w całym kraju trafiło ich już 1542.

W tym gronie znajdują się też szpitale w województwie podlaskim. We wtorek (4 czerwca) kolejna tego typu darowizna trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Tym razem w placówce pojawiło się jedenaście nowych łóżek.

- To bardzo fajne modele, które w dzień mogą służyć jako fotel, a nocą jako wygodne łóżko. A do tego mają łatwo zmywalne powierzchnie, co jest ważne ze względów epidemiologicznych. Rodzice bardzo je polubili. Personel też sobie je chwali.

- przyznaje Elżbieta Sienkiewicz, zastępca dyrektora UDSK w Białymstoku. - Nasze potrzeby są nieograniczone. Myślę, że przydałaby się nam każda liczba tych łóżek i materacy.