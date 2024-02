Złoty OTIS dla prof. Artura Bossowskiego. Za badanie cukrzycy u dzieci

Profesor Artur Bossowski (kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii) został wyróżniony w kategorii „Osiągnięcia w medycynie w roku 2023”.

By ustrzec się powikłań. Prof. Artur Bossowski z UDSK w Białymstoku prowadzi badania, by w czas wykryć cukrzycę u dzieci

Profesor od zeszłego roku realizuje ogromne badania populacyjne dotyczące cukrzycy typu I u dzieci w wieku 1-9 lat na Podlasiu (nadal można się do niego ciągle zgłaszać, informacje udsk.pl). Trwają już prace związane z tym, by rozszerzyć to badanie na inne regiony w Polsce.

Przebadano już prawie 2,5 tys. dzieci z 7 powiatów. Znane są też szczegółowe badań dotyczących 2,1 tys. dzieci z Białegostoku, Łomży, Wasilkowa, Kolna, Hajnówki, Augustowa i Suwałk. Screening dodatni stanowi 3,22 proc. Oznacza to, że u trochę ponad 3 dzieci na 100 zbadanych znaleziono istotną predyspozycję do rozwoju choroby na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju. Dzięki temu mali pacjenci, ale też ich opiekunowie, mają szansę zawczasu przygotować się do funkcjonowania z chorobą i normalnie żyć.

Cukrzyca typu 1 to choroba autoimmunologiczną, w której przyczyny to w 70-80 proc. czynniki genetyczne. Wcześnie wykryta, daje choremu szanse na normalne życie. Nie wykryta na czas, często powoduje ciężkie stany kwasicy ketonowej i pilną wizytę w szpitalu (z kolei cukrzyca typu 2 cechuje się większą zależnością m.in. od niewłaściwego trybu życia i nawyków żywieniowych).

Złoty OTIS to nagroda dla wybitnych lekarzy, farmaceutów, dziennikarzy i organizacji pacjenckich przyznawana od 2004 roku z inicjatywy grupy ekspertów (członków kapituły Nagrody), którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. To „nagroda z misją" dostrzegająca i wspierająca te obszary Służby Zdrowia, które zostały przeoczone przez decydentów.