Rewitalizacja parku w Zabłudowie zakończy się z miesięcznym opóznieniem

Prace w Zabłudowie rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku i powoli zmierzają do końca. Już teraz wiele fragmentów inwestycji zostało ukończonych, a park odzyskuje dawny blask.

- O ile pogoda pozwoli, rewitalizacja parku zakończy się do końca sierpnia tego roku. Niewielkie opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z problemów z dostępem do materiałów budowlanych. Ukończone zostały już tarasy nad stawami. Obecnie równany jest teren parku i siana trawa, kończą się prace budowy ścieżek. Podstawa i konstrukcja sceny są gotowe, do wykonania pozostały podest i pokrycie zadaszenia - mówi Wiesław Dąbrowski, zastępca burmistrza Zabłudowa.