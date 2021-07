Rewitalizacja parku w Łapach potrwa do połowy lipca. To będzie wizytówka miasta (ZDJĘCIA)

Dobiegają końca prace związane z rewitalizacją parku przy Placu Solidarności w Łapach. Tutaj prowadzone jest kompleksowe zagospodarowanie parku. W połowie lipca będzie on przyjaznym miejscem do spacerów, spotkań i odpoczynku mieszkańców.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Gmina Łapy znalazła się wśród 13 miast i gmin regionu, które otrzymały dotacje na rewitalizację z RPO Województwa Podlaskiego. Dofinansowanie na zagospodarowanie placu przed budynkiem biblioteki wyniosło 1,8 mln zł. Łączny koszt tej inwestycji to 2,5 mln zł.

Jak wspomina Krzysztof Gołaszewski, burmistrz Łap, to było jedno z najbrzydszych miejsc w mieście. Poprzez rewitalizację parku poprawi się funkcjonalność tego terenu. Jest on całkowicie przebudowywany, dla mieszkańców powstaną m.in. miejsca do gry w szachy, ławki i tężnia. Zwrócono także uwagę na nasadzenia nowej zieleni, której będzie dużo.

Park już się zmienił. Będzie dostępna dla mieszkańców tężnia solankowa, w której przebywanie korzystnie wpływa na układ oddechowy i wzmocnienie odporności. Na placu Solidarności będzie też nowoczesna fontanna z podświetleniem ledowym. Uzupełni ona kompleksową rewitalizację parku przed biblioteką. Planowano, że inwestycja będzie kosztowała 1,2 mln zł (prawie 900 tys. zł to dotacja z RPO Województwa Podlaskiego). W piątek otwarto oferty, które wpłynęły w ramach przetargu (były dwie: firmy SORTED z Piaseczna - cena brutto zamówienia 967 tys. zł i Mikabo z Łap - cena prawie 1 741,6 mln zł). Komisja wybierze najlepszą.