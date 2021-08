Rekordowy napływ obcokrajowców do pracy na Podlasiu. Cudzoziemcy wspierają nasze firmy Donata Żmiejko

Obecnie rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracuje w województwie podlaskim. W większości są to Ukraińcy i Białorusini. Napływ nowych rąk do pracy jest istotny dla rynku i firm. Dzięki obcokrajowcom nie doszło do stagnacji w zatrudnieniu. W porównaniu do roku ubiegłego widać znaczący wzrost liczby ubezpieczeń w ZUS i wniosków o wydanie zezwoleń i przedłużeń zezwoleń na legalną pracę.