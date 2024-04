Rynek pracy. Cudzoziemców pracujących w Podlaskiem nieco więcej niż przed rokiem

Na koniec marca w całym kraju do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS-ie zgłoszonych było ponad 1 mln 138 tys. cudzoziemców. W ciągu roku przybyło ich 65 tys. Choć w skali kraju wzrost zatrudnionych z obcym paszportem wyniósł około 6 proc., to w Podlaskiem był on zdecydowanie mniejszy. Wyniósł jedynie 0,4 proc., co oznacza, że liczba obcokrajowców w regionie przez rok wzrosła jedynie o 115 osób.

- Od wielu lat, to Białorusini są najliczniejszą narodowością podejmującą zatrudnienie w województwie podlaskim. Na koniec marca tego roku było ich 14,8 tys., to więcej o 330 osób niż rok temu. Kolejną dużą nację stanowią Ukraińcy. Obecnie w naszym regionie legalnie pracuje 8,7 tys. obywateli z tego państwa. Warto jednak zauważyć, że mimo iż jest ich najwięcej w całym kraju, bo ponad 762 tys. i ich liczba wzrosła przez ostatni rok o ok. 20 tys. , to w województwie podlaskim spadła w tym czasie o 560 osób - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.