Regionalny Puchar Polski. W 1/8 finału łatwo wskazać faworytów, ale te rozgrywki są pełne niespodzianek

Kandydatów do zdobycia Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego należy upatrywać głównie wśród naszych trzecioligowców. A są to:

Wszyscy mają za rywali ekipy z dolnych rejonów IV ligi. Zambrowianie zmierzą się z Orlętami Czyżew, ekipa z Łomży zagra w Dąbrowie Białostockiej z Dębem, a broniące trofeum rezerwy Jagi - w Tykocinie z Hetmanem.

- Szansę na pewno dostaną zawodnicy, grający mniej w lidze. Mamy szeroką, wyrównaną kadrę, piłkarze sumienie pracują i zasłużyli na to, by na nich postawić. Nie zmienia to faktu, że celem jest awans do ćwierćfinału - mówi trener Jagiellonii II Tomasz Kulhawik.