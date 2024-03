Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Radomiakiem. Wiele zależeć będzie od specjalistów walki w powietrzu Wojciech Konończuk

Jeśli na ostatnich treningach nie zdarzy się nic złego, to trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec będzie miał szeroki wybór na wyjazdowy mecz 25. kolejki PKO Ekstraklasy z Radomiakiem Radom. Nie oznacza to jednak, ze dojdzie do roszad kadrowych w porównaniu z wygranym 3:1 spotkaniem ze Śląskiem Wrocław.