Przewidywany skład Jagiellonii Białystok na mecz z Koroną. Eksperymentów nie będzie, zmiany raczej tak

Wydaje się, że kibice zobaczą korekty kadrowe wśród gospodarzy. Po pauzie za żółte kartki wraca hiszpański stoper Adrian Dieguez i można się go spodziewać w wyjściowej jedenastce. Szczególnie, że jego zmiennik - Jetmir Haliti , pod koniec potyczki z chorzowianami zgłosił uraz nogi i jest mało prawdopodobne, by znów grał od 1. minuty. Zagadką jest, czy u boku Diegueza opiekun Jagi postawi na Mateusza Skrzypczaka, czy też Dusana Stojinovicia.

- W drużynie jest rywalizacja i moje decyzje będą podejmowane również na tej podstawie, jak ona się układa. Nie wiem, czy zmiany będą, ale jeśli pojawią się jakieś nowe twarze to dlatego, że ci zawodnicy zasługują, żeby dostać swoje minuty - deklaruje Adrian Siemieniec.

Jagiellonia - Korona. W bramce młodzieżowiec, czy raczej rutyniarz?

Obok Halitiego, przeciwko Ruchowi kontuzji doznał też drugi z pozyskanych zimą przez Jagę zawodników - Kaan Caliskaner (złamany nos). Jeśli rosły napastnik wystąpi przeciwko kielczanom, to w specjalnej masce. Bardziej prawdopodobna jest jednak gra Afimico Pululu.

We wcześniejszych meczach pucharowych występowali piłkarze, w lidze grający niewiele, lub - jak młody bramkarz Sławomir Abramowicz - wcale. Czy tak będzie i tym razem, czy też sztab trenerski postawi na rutyniarza - Zlatana Alomerovicia? Zagadka nie jest łatwa do rozwiązania, bo młody Polak w starciach pucharowych nie zawodził i nie dał powodów, by mu nie zaufać i tym razem. Z drugiej strony, na pewno brak mu doświadczenia i spokoju Alomerovicia.