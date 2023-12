Przedświąteczne emocje na sesji rady miasta. Poszło o internetowy wpis prezydenta Tadeusz Truskolaskiego: "PiSowców, nie mylić z Polakami"

Poszło o komentarz Tadeusz Truskolaskiego z początku grudnia, w którym odniósł się do polityki przyszłego rządu. Zasugerował w nim w kontekście afery wiatrakowej, że wywłaszczenie nie będzie odnosiło się do Polaków, a PiSowców. Część obserwatorów odebrała to jako odmowę do prawa bycia Polakami. Z kolei prezydent komentując ich oburzenie zaznaczył w "Porannym", że PiS i jego akolici mają podwójną moralność.

- Osobiście również poczułem się nim urażony, chociaż nigdy nie byłem członkiem partii - przyznał w poniedziałek 18 grudnia na sesji radny Sebastian Putra.