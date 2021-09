Przedsiębiorco, sprzedajesz w systemie Tax Free? Nie zapomnij o ważnym obowiązku

Przypomina też, że aby się zarejestrować należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie przedsiębiorca krok po kroku zostanie poprowadzony przez proces rejestracji.

- W jej trakcie nastąpi weryfikacja czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma, co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie Tax Free od początku 2022 roku. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w systemie Tax Free, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 rok - dodaje rzecznik podlaskiej KAS.