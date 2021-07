Podlaska KAS informuje. Twoja firma sprzedaje w systemie TAX FREE? Rusza rejestracja na PUESC

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot VAT może nastąpić wtedy, gdy podróżny:

kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,

otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,

wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

TAX FREE w nowej odsłonie

- Od 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą musieli wystawiać elektronicznie dokumenty TAX FREE. Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest stemplem – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej KAS.

Główne korzyści z nowych rozwiązań to szereg ułatwień dla przedsiębiorców i podróżnych, wygoda i oszczędność czasu. To dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, a także równe szanse na rynku dla przedsiębiorców.