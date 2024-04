Przed meczem Legia - Jagiellonia. Marc Gual: To spotkanie będzie kluczem do walki o tytuł

Więcej do stracenia ma Legia. Warszawska ekipa traci do Jagi siedem punktów i jeśli przegra, różnica zrobi się już bardzo duża i na dystansie siedmiu kolejek trudna do odrobienia. Żółto-Czerwoni dysponują marginesem błędu, bo nad drugim w tabeli Śląskiem Wrocław mają cztery oczka zapasu. Ewentualna wygrana w stolicy byłaby jednak milowym krokiem na drodze do historycznego mistrzostwa kraju.