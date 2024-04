Po meczu Pucharu Polski Pogoń - Jagiellonia (2:1). Nie ma czasu na rozczarowanie, bo zbliża się starcie z Legią

- Oczywiście, dużo łatwiej by się nam regenerowało po zwycięstwie. Po wygranych człowiek szybciej wraca do siebie. Nie chciałbym jednak patrzeć na to w negatywny sposób. Chcieliśmy zrobić wszystko, aby być na Stadionie Narodowym i spełnić marzenia. W dogrywce finalnie przegraliśmy to spotkanie, ale nie chcieliśmy kalkulować - powiedział na konferencji prasowej w Szczecinie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.