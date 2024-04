Puchar Polski: Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok 2:1 po dogrywce. Nie będzie czwartego finału

Druga połowa także zaczęła się od przewagi Portowców. Strzały Rafała Kurzawy i Grosickiego były na szczęście niecelne. Jednak w 54 minucie piłka wpadła do bramki Jagiellonii po strzale Efythymiosa Koulaurisa. Po interwencji wozu VAR bramka nie została uznana z powodu pozycji spalonej piłkarza Pogoni. Niestety pięć minut później gospodarze zdobyli już prawidłowo gola, a strzelcem był ponownie Koulouris.

W 11 minucie Jesus Imaz zatańczył w polu karnym Pogoni z trzema obrońcami gospodarzy, wymanewrował ich, ale piłkę po jego strzale, która zmierzała już do bramki wybił Wahlqvist

Początek spotkania należał do Pogoni Szczecin, która chciała przejąć inicjatywę na boisku, była więcej przy piłce, ale to Jagiellonia stworzyła pierwsza bardzo groźną sytuację, po której omal nie padła bramka.

Po stracie bramki inicjatywę przejęła Jagiellonia. W 79 minucie Taras Romanczuk otrzymał piłkę w polu karnym i wycofał ją do Wdowika, który precyzyjnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Wynik remisowy utrzymał się już do końca 90 minut, chociaż gospodarze mogli strzelić gola, ale groźne, silne uderzenie Grosickiego fantastycznie obronił Sławomir Abramowicz.

Dogrywka to była walka o każdy metr. W 98 minucie Grosicki dośrodkował z rzutu wolnego i w polu karnym Ulvestad głową z bliskiej odległości pokonał Abramowicza. Jagiellonia do końca walczyła o wyrównanie. Niestety, tym razem nie udało sie i do Warszawy na finał pojadą Portowcy.