Program Maluch+. Dziewięć podlaskich samorządów podpisało umowy na dofinansowanie miejsc w żłobkach

Jak podkreślił wojewoda, Program Maluch+ adresowany jest do wszystkich gmin. W skali kraju dofinansowanie sięga prawie 5,5 mld zł. Pieniądze te mają wspomagać utworzenie, a potem utrzymanie miejsca w żłobkach. W przypadku Podlaskiego dotacje sięgają 176 mln zł.

- Założeniem programu rządowego było, aby w każdej polskiej gminie powstała placówka opieki dla dzieci do lat trzech, by dostępność miejsc w żłobkach była powszechna. Według naboru, który już się odbył w Podlaskiem chcemy utworzyć co najmniej 3,1 tys. miejsc żłobkowych, a dzisiaj podpisujemy pierwsze umowy na dofinansowanie – mówił Bohdan Paszkowski.