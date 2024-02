Polscy Rolnicy dołączają do europejskich protestów. Dziś ruszają na drogi w całym kraju. Będą poważne utrudnienia

- Mam duże przekonanie, że aktualny rząd wsłuchuje się w to, co mówią rolnicy. Mamy w rządzie przedstawicieli, którzy nie tylko w teorii znają się na rolnictwie, ale również w praktyce. Wobec tego rozmowy, które już trwają, na pewno doprowadzą do satysfakcjonujących rozwiązań- mówi. Zapewnia też, że podobnie jak przy styczniowym strajku ostrzegawczym, również teraz wyjdzie do protestujących rolników i chce z nimi merytorycznie rozmawiać.