Politechnika Białostocka organizuje szóstą edycję konkursu "Niesamowita maszyna". Do wygrania są pieniądze i indeksy na studia

W konkursie wystartować mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Aby wziąć w nim udział należy stworzyć urządzenie na wzór maszyny Rube’a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzają do końcowego, efektownego finału.

„Niesamowita maszyna” to konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w szczególności maturzystów. Uczeń bądź zespół, który skonstruuje najlepszą maszynę wygra pięć tysięcy złotych oraz indeksy na wybrane wydziały Politechniki Białostockiej.

Nagrody

Zwycięski zespół lub konstruktor otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. złotych, oraz indeks na studia na kierunki oferowane przez Politechnikę Białostocką do wyboru na:

– Najważniejszy jest pomysł oraz kreatywne zastosowanie prostych zasad fizyki – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Liczymy na to, że biorą w nim udział osoby, które już mają smykałkę techniczną, znają prawa fizyki i fascynują je techniczne zagadnienia. Co roku młodzi ludzie z całej Polski zaskakują swoimi konstrukcjami i wkrótce stają się naszymi studentami. W uczelni mogą rozwijać swoje talenty w licznych kołach naukowych.

Jak wziąć udział w konkursie Niesamowita Maszyna?

Konstrukcje można budować w pojedynkę lub w zespole (maksymalnie 3-osobowym), zawsze pod nadzorem pełnoletniego opiekuna. Konkursowe maszyny powinny mieścić się na ławce szkolnej. Działanie gotowej maszyny należy sfilmować i opublikować w serwisie YouTube (clip do 2 minut). Uwaga! W tytule filmu powinna znaleźć się nazwa konkursu, czyli „Niesamowita Maszyna” oraz zwrot identyfikujący projekt; w opisie – krótka charakterystyka reakcji łańcuchowej. Zebrane pod filmem polubienia są elementem oceny konkursowej.

Harmonogram piątej edycji konkursu „Niesamowita Maszyna”:

Etap I – do 22 marca 2024 r. nadsyłanie dokumentów zgłoszeniowych oraz publikacja filmów konkursowych w serwisie YouTube

Etap II (wewnętrzny) – do 10 kwietnia 2024 r. zamknięcie głosowania na YouTube, wyłonienie max. 10 zespołów, które otrzymają zaproszenie do rundy finałowej

Etap III – 17 kwietnia 2024 r. finał konkursu w Politechnice Białostockiej. Wybór zwycięzców i wręczenie nagród.

