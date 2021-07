Policjantka wyprzedza radiowozem na przejściu dla pieszych i przejeżdża na późnym żółtym (czerwonym?) świetle (wideo)

Mężczyzna pojechał za radiowozem do izby wytrzeźwień w Białymstoku, która, jak się okazało, była miejscem docelowym załogi radiowozu.

- Zwróciłem uwagę policjantce, że jechała bardzo agresywnie i złamała po drodze co najmniej dwa przepisy. Ta stwierdziła, że nie zauważyła, że popełniła jakiekolwiek wykroczenie, a poza tym bardzo się spieszyła na izbę. Po chwili do dyskusji włączył się jej partner z patrolu. Powiedział, że zawsze mogę złożyć skargę. Byli niemili i niegrzeczni. Gdyby przeprosili i posypali głowę popiołem - nie byłoby sprawy. Ale ich postawa zadecydowała, że dałem film do "Porannego"