Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę? Świadkowie twierdzą inaczej. Policjant przypisał sobie zasługi innych?

- Sytuacja została opisana zgodnie z relacją interweniującego funkcjonariusza. Według naszej wiedzy przebieg zdarzenia był taki, jak został opisany w artykule. Odsyłając do umieszczonego artykułu na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, zaznaczam również, że nie odnosiliśmy się w żadnym miejscu do tego, czy funkcjonariusz zgłaszał zaistniałe zdarzenie drogowe. Nie odnosimy się również do komentarzy umieszczanych pod tekstami. Nawiązując do opublikowanego posta został on usunięty przypadkowo, niemniej jednak nadal jest on dostępny na profilu Facebook podlaskiej policji - mówi aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.