Pogrzeb Jerzego Tomzika. Rodzina, przyjaciele i wychowankowie pożegnali znanego muzyka i pedagoga z Białegostoku

Pogrzeb Jerzego Tomzika w Białymstoku

Jerzy Tomzik zmarł w piątek 8 grudnia, przeżywszy 85 lat. Choć pochodził z Częstochowy, to Białystok stał się jego domem. Przyjechał do naszego miasta studiować medycynę, ale to muzyka okazała się jego przeznaczeniem.

Jerzy Tomzik od blisko 30 lat prowadził „Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie”, a z jego Białostockiego Studia Piosenki wywodzi się wielu artystów, którzy z powodzeniem występują na krajowych scenach.

Ostatnia droga Jerzego Tomzika. Pogrzeb popularnego muzyka i pedagoga odbędzie się w Starej Farze