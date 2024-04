Podsumowanie akcji "Prędkość". Policja zatrzymała 7 prawo jazd i 41 dowodów rejestracyjnych

Policja podsumowała akcję "Prędkość" w województwie podlaskim

W "oko" policyjnego wideorejestratora w Białymstoku wpadł kierowca forda. 42-letek jechał z prędkością 122 km/h na obowiązującej „siedemdziesiątce”. Jak powiedział policjantom, był świadomy przekroczenia prędkości, w związku z czym musi ponieść konsekwencje. Został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych i 13 punktami. Kolejny kierowca, 19-letni białostoczanin, jechał toyotą 102 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Pół godziny później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali do kontroli drogowej audi, którego kierowca jechał z prędkością 103 km/h. Za kierownicą siedział 26-latek. Jak się okazało, nie było to jego pierwsze w ostatnim czasie przekroczenie prędkości. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości 3000 złotych i 13 punktami. Każdy z nich na 3 miesiące stracił prawo jazdy.

Policjanci z kolneńskiej drogówki zatrzymali do kontroli volkswagena, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w gminie Mały Płock. 40-latek w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, jechał 87 km/h. W trakcie czynności obywatel Ukrainy okazał funkcjonariuszom dokument prawa jazdy, którego blankiet już na pierwszy rzut oka budził zastrzeżenia co do jego autentyczności. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne, prawo jazdy było podrobione. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut posługiwania się podrobionym dokumentem. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.