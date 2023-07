Podlaski Odział Straży Granicznej, CBŚP oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozbili grupę przestępczą przemycającą migrantów

Mienie podejrzanych warte kilkadziesiąt tysięcy złotych zostało zabezpieczone przez śledczych. Są to m.in. pieniądze i biżuteria. Podczas realizacji zabezpieczono także narkotyki i broń, która została przekazana do badań specjalistycznych.

- W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także blisko pięćdziesiąt zarzutów zorganizowania przekroczenia granicy państwowej z Republiki Białorusi do Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemcom nie posiadającym dokumentów potwierdzających prawo do wjazdu i pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Dwie osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 8 osób zostało tymczasowo aresztowanych - dodaje kpt. SG Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.