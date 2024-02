Podlaska Marka. Jakość na najwyższym poziomie. Trwa nabór zgłoszeń do plebiscytu

Plebiscyt to przede wszystkim wielka promocja Podlaskiego. Często powtarzam, bo jestem absolutnie o tym przekonany, że mieszkańcy regionu są jego największą siłą. Ich kreatywność, pracowitość, otwartość. Dlatego produkty i przedsięwzięcia, które tworzą, są synonimem wysokiej jakości – mówi marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Redakcja: Jakie kryteria są najistotniejsze przy ocenie Podlaskiej Marki? Marszałek Artur Kosicki:Podlaska Marka to jakość na najwyższym poziomie. W plebiscycie nagradzane są te produkty, które dzięki doskonałej jakości przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i na świecie. Nagroda przyznawana jest więc najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom oraz najlepszym produktom, których wspólnym mianownikiem jest obszar ich realizacji – Województwo Podlaskie.

Jakie firmy lub produkty, które otrzymały nagrodę, wyróżniają się szczególnie w regionie, przyczyniając się do jego rozwoju?

Każda nagroda to potwierdzenie jakości. Nie można ich różnicować na te lepsze czy gorsze. Bo ich laureaci to osoby, firmy czy instytucje wybitne i wyróżniające się w społeczeństwie w swojej kategorii. Podlaskie ma się czym pochwalić i wybór laureatów zawsze jest trudny, w każdej edycji. Bo kandydatury naprawdę są świetne.

Podlaskie wybierze najlepsze produkty A czy są takie, które przyczyniają się do rozwoju, ale nigdy nie zostały zgłoszone do udziału? Laur Podlaskiej Marki jest nagrodą prestiżową, która pracuje na swoją renomę od 20 lat. To świetna reklama nie tylko dla regionu, ale i laureata. Świadczy bowiem o wysokiej jakości usług i produktów.

Ale Podlaskie stale się rozwija, więc zawsze pojawiają się nowe inicjatywy, które jeszcze nie startowały w konkursie. I mają one szansę w kolejnej edycji. W tej również, bo na kandydatury czekamy do końca lutego. Jakie korzyści przynoszą wyłonione w plebiscycie marki dla lokalnej społeczności i gospodarki?

Tytuł Podlaskiej Marki to potwierdzenie wyjątkowej jakości i dla laureatów, i nominowanych, bo już sama nominacja jest, w mojej ocenie, wielkim wyróżnieniem. Myślę, że z kolei dla innych podmiotów, które tego tytułu nie mają na swoim koncie, to inspiracja do dalszego rozwoju, poszukiwań nowych rozwiązań, innowacyjnych projektów. Ale to przede wszystkim wielka promocja Podlaskiego. Często powtarzam, bo jestem absolutnie o tym przekonany, że mieszkańcy regionu są jego największą siłą. Ich kreatywność, pracowitość, otwartość. Dlatego produkty i przedsięwzięcia, które tworzą, to nasza wizytówka. Dowód, że gospodarka Podlaskiego wyróżnia się na tle kraju, chociażby przez jej powiązanie z naszą wielokulturową tradycją. Produkty z naszego regionu są już w powszechnej świadomości synonimem wysokiej jakości.

Czy zwycięskie firmy angażują się w działania społeczne na rzecz regionu?

Wśród tylu nagrodzonych Podlaską Marką mamy wiele przypadków działań na rzecz społeczności lokalnej. Laureaci naszej nagrody, tacy jak np. Grupa Chorten czy też kuchnia Vikinga, są autorami akcji charytatywnych, realizowanych chociażby podczas trudnego okresu pandemii czy też ostatnio na rzecz uchodźców z Ukrainy. A kolejny laureat, czyli Hospicjum Proroka Eliasza, to przykład heroicznego wręcz oddania i służenia ludziom. Opieka paliatywna jest niezwykle trudna, wymaga od personelu wielkiej empatii i poświęcenia. Z jakimi ekspertami branżowymi czy instytucjami współpracują organizatorzy, aby zapewnić obiektywną ocenę i transparentność procesu wyboru Podlaskiej Marki?

Właśnie dlatego, żeby ocena była jak najbardziej obiektywna, grono to jest bardzo szerokie. To przedsiębiorcy, przedstawiciele podlaskiego samorządu, przedstawiciele instytucji kultury i mediów, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz firm projektujących i wdrażających innowacyjne rozwiązania w gospodarce.

A jakie są kryteria oceny dla kandydatów ubiegających się o tytuł Podlaskiej Marki?

Tytuł przyznawany jest za jakość produktu w konkretnym roku, nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody. Tegoroczny konkurs to edycja 2023. Nagrodzony produkt nie może być także laureatem poprzednich edycji. W ten sposób inspirujemy i mobilizujemy naszą lokalną społeczność do poszukiwania wciąż nowych, interesujących propozycji do nagrody.

Jakie działania podejmuje UMWP, jako organizator, w celu promocji laureatów po ogłoszeniu wyników plebiscytu?

Promocja jest wielostronna. To np. informacja w mediach, promocja nagrodzonych produktów i laureatów podczas przedsięwzięć samorządu województwa, realizacja spotów (np. w ramach projektu „Zasilani”) dotyczących laureatów i zwycięskich produktów, emitowanych w kanałach internetowych samorządu województwa.

Czy UMWP rozważał możliwość udziału mieszkańców w głosowaniu lub wyrażania opinii na temat nominowanych firm czy produktów? To mogłoby podkreślić społeczny charakter plebiscytu i zwiększyć zaangażowanie lokalnej społeczności…

Ale my to właśnie robimy! Zwiększamy zaangażowanie mieszkańców. W ramach konkursu organizowany jest plebiscyt Podlaska Marka Konsumentów i w nim nagrodę przyznają mieszkańcy województwa. Głosowanie w plebiscycie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

UMWP monitoruje wpływ plebiscytu na rozwój biznesów, które zdobyły tytuł Podlaskie Marki?

Nasza dotychczasowa praktyka wskazuje, że uzyskanie takiego tytułu bardzo pozytywnie wpływa na rozwój firm i lokalnych wytwórców, którzy chętnie korzystają z przyznanego wyróżnienia i promują je na targach, w reklamach, kontaktach z klientami. Zresztą słusznie. To jedno z przesłań przyznawania tego tytułu. A najlepszym dowodem skuteczności posiadania Podlaskiej Marki jest rosnąca z roku na rok liczba zgłoszeń. Jest jakiś proces selekcji nominowanych? Jakie mechanizmy zapewniają, aby różnorodne branże i rodzaje przedsiębiorstw miały szansę być uwzględnione w plebiscycie?

Każdy z członków kapituły w ciągu co najmniej siedmiu dni od daty publikacji listy nominowanych wskazuje po jednym laureacie w każdej z kategorii. Swoją decyzję podaje podczas drugiego posiedzenia jury lub w przypadku swojej nieobecności – za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku jednomyślności zarządza się głosowanie, w którym zwycięzca zostaje wybrany większością głosów.

Potrafi Pan przytoczyć inspirujące przypadki, gdzie lokalne firmy wykazały się nie tylko doskonałą jakością produktów czy usług, ale także aktywnie przyczyniły się do rozwoju społeczności lokalnej w sposób, który sprawił, że zyskały szczególne miejsce w sercach mieszkańców regionu?

Wszyscy laureaci tytułu Podlaska Marka są niewątpliwe inspiracją dla mieszkańców regionu. Uznanie i prestiż, łączący się z nagrodą, wpływa na pewno mobilizująco. Myślę, że każdy, ze mną na czele, czuje w stosunku do nich podziw i szacunek.

A może były jakieś wzruszające momenty, które towarzyszyły plebiscytowi, bądź markom biorącym w nim udział?

Gala Podlaskiej Marki w 2019 roku. Przygotowaliśmy niespodziankę dla Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego, czyli prof. Henryka Skarżyńskiego, światowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, audiologii, foniatrii i otolaryngologii dziecięcej. Na scenie powitały go dwie kilkuletnie pacjentki, które dzięki implantom ślimakowym, wszczepionym przez profesora, cieszą się dziś dobrym słuchem. Chwilę później w światła reflektorów wkroczyła Weronika, maturzystka 2019, nie tylko pacjentka profesora, ale także wykonawczyni wielu utworów jego autorstwa. To był dla wszystkich bardzo wzruszający moment.

Podobnie było w ubiegłym roku, kiedy dr Maciej Oksztulski zwyciężył w nowej kategorii, którą jest Marka bez barier. To pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który obronił rozprawę doktorską z dyscypliny nauki prawne na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Sam również obroniłem doktorat z tej dziedziny na tej samej uczelni. Wiem więc, ile energii i wysiłku to wymaga w przypadku osoby zdrowej. Tym bardziej, jeśli dochodzą do tego dysfunkcje w komunikacji. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem i wielkim podziwem wręczałem mu te nagrodę.

A czy robiąc zakupy, wybiera Pan produkty ze znakiem Podlaskiej Marki?

Oczywiście, chętnie wybieram produkty opatrzone tym logo. Mam pełne zaufanie do ich jakości. Przyznam też, że jestem lokalnym patriotą. Zawsze staram się wybierać towary stąd, z Podlaskiego. Bo lepszych po prostu nie ma! Dziękujemy za rozmowę.

