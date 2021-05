Plebiscyt "100 wpływowych kobiet województwa podlaskiego". Zwyciężczynie otrzymały nagrody (ZDJĘCIA)

Jesienią ubiegłego roku głosami Czytelników zostały wybrane najbardziej wpływowej kobiety naszego regionu. Finał akcji zwieńczyło przekazanie statuetek i pamiątkowej książki laureatkom, które zajęły pierwsze miejsca w plebiscycie. Nagrody wręczył Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny "Kuriera Porannego".

Plebiscyt "100 wpływowych kobiet województwa podlaskiego" to akcja, w której wspólnie z Czytelnikami wybieraliśmy mieszkanki regionu wyróżniające się aktywnością zawodową czy społeczną. Były wśród nich szefowe wielkich firm, świetne lekarki, urzędniczki dbające o finanse, ale też dziennikarki czy aktorki. Podsumowaniem akcji "100 najbardziej wpływowych kobiet województwa podlaskiego" było wydanie niezwykłej książki. Ukazały się w niej obszerne rozmowy z dziesięcioma laureatkami, które w głosowaniu wybrali nasi Czytelnicy. Publikacja wraz ze statuetką trafiła w pierwszej kolejności do trzech wyjątkowych pań, które zajęły trzy pierwsze miejsca w plebiscycie. Nagrody przekazał osobiście Jarosław Jabłoński, redaktor naczelny "Kuriera Porannego".

Najbardziej wpływową kobietą województwa podlaskiego jest Sylwia Olechno. Od lat udowadnia, że w biznesie bardzo ważne jest zaangażowanie, partnerstwo i tworzenie stałych relacji. Od ponad 20 lat pracuje w branży FMCG. Od przeszło dekady stymuluje rozwój Polskiej Grupy Sklepów Spożywczych Chorten.

- Zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej jest dużym wyróżnieniem dla mnie osobiście, ale i dla całej Grupy Chorten. Oczywiście to przede wszystkim dowód na to, jak dobrze postrzegana jest działalność naszej firmy wśród sklepów partnerskich i innych partnerów biznesowych, bo to oni bardzo zaangażowali się w głosowanie, za co serdecznie dziękuję mówi Sylwia Olechno, dyrektor generalny Grupy Chorten. - Jestem też wdzięczna za ogromne wsparcie rodziny, całego zespołu i wielu przyjaciół. Bardzo cenne jest to uczucie, gdy docenione zostanie zaangażowanie i wkład czasu, a przede wszystkim moje serce włożone w pracę na rzecz rozwoju polskiego handlu. W branży FMCG od ponad 20 lat, Grupę Chorten buduję od blisko 12, a moją wielką misją jest przekonywanie klientów, by kupować w polskich sklepach - przyznała zwyciężczyni plebiscytu.

Zobacz też: Wpływowe kobiety województwa podlaskiego. TOP 20. Ranking czytelników (zdjęcia) Doceniła również wyjątkową nagrodę, jaką jest nasza publikacja. - Książka wydana w ramach plebiscytu z sylwetkami 100 wpływowych kobiet Podlasia to cenna pamiątka, a jednocześnie ciekawy obraz tego, jak wartościowe i wspaniałe kobiety działają w naszym regionie w biznesie, edukacji czy prowadzą działalność społeczną. Taki plebiscyt z pewnością nadaje rangę ich codziennej pracy i pasji - przyznaje Sylwia Olechno. Drugie miejsce w plebiscycie 100 wpływowych kobiet zajęła Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii. To kobieta oddana sprawie i swoim pacjentom. - Zajęcie znamienitego drugiego miejsca w plebiscycie traktuję jako niezwykły zaszczyt, ale także jako osobiste wyzwanie. Opieka nad pacjentem onkologicznym to żmudne staranie się, by w pacjencie nie zgasła nadzieja na powrót do zdrowia. W codziennej pracy wymagam od siebie i moich współpracowników, by w miarę naszych możliwości zmieniać rzeczywistość na lepszą. I robić to z pasją, tak na ponad 100 procent! - mówi z uśmiechem Magdalena Borkowska. - Statuetka już znalazła szczególne miejsce w moim gabinecie. Gdy otrzymywałam ją z rąk pana Jarosława Jabłońskiego wróciły do mnie te same emocje, które towarzyszyły mi w ostatnich godzinach głosowania SMS-owego – to podekscytowanie i dreszczyk emocji w oczekiwaniu na wynik - dodaje dyrektor BCO.

Przyznała również, że z wielką radością i wzruszeniem przegląda wydaną przez Polska Press książkę i czyta rozmowy z cudownymi i inspirującymi Podlasiankami. - Nie ukrywam, że bardzo chciałabym móc osobiście spotkać się i porozmawiać ze wszystkimi paniami. Jestem pewna, że nowe znajomości zaowocowałyby dobrą współpracą i nowymi możliwościami, a wszystko dla dobra naszego województwa i jego mieszkańców - uważa Borkowska.

Do Białostockiego Centrum Onkologii trafiła nie jednak statuetka. Trzecie miejsce w plebiscycie, głosami Czytelników, zajęła Dorota Kazberuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w BCO. Jej zdaniem kobiecy plebiscyt ma duże znaczenie. - Z wielką radością przyjęłam informację o tym, że w woj. podlaskim zauważono rolę kobiet w tych trudnych czasach. Jestem doprawdy wzruszona tym wyróżnieniem, a wszystkim paniom uhonorowanym przez redakcje Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej składam serdeczne gratulacje - mówi Dorota Kazberuk. - Nasza kobieca rola w codziennych zmaganiach to rola takiej trochę współczesnej siłaczki, bo i dom, i praca, i jeszcze dbałość o drugiego człowieka. Jako lekarz zawsze staram się widzieć w pacjencie partnera do rozmowy, współodczuwać jego emocje. I wspierać, tak po ludzku. I zauważyłam, że w relacjach lekarz – pacjent kobiety są silniejsze od panów.

