PKO Białystok Półmaraton. Utrudnienia w ruchu. Uważaj, tymi ulicami nie przyjedziesz. Zobacz gdzie będą zamknięte ulice

SOBOTA, 11 MAJA

Niedziela, 12 maja 2024

Przebieg trasy PKO Białystok Półmaratonu:

START: Pl. Marszałka J. Piłsudskiego – Pl. Branickich – Pl. Jana Pawła II – Legionowa – Kaczorowskiego – Wyszyńskiego – Sosnowskiego – Kalinowskiego – Plac NZS – Skłodowskiej – Legionowa – Plac Jana Pawła II – Plac Branickich – Plac Lussy – Piłsudskiego – Plac Niepodległości – Piłsudskiego – Włókiennicza – Poleska – Jurowiecka – Sienkiewicza – Piłsudskiego – Plac Lussy – Branickiego – Miłosza – Mickiewicza – Ciołkowskiego – Wiosenna – Świerkowa – Zwierzyniecka – 11 Listopada – Kampus UwB – 11 Listopada – Plac Katyński – Świętojańska – Mickiewicza – Plac Branickich – Plac Jana Pawła II – Legionowa – Sienkiewicza – Rynek Kościuszki – META

Czasy obwiązywania tymczasowej organizacji ruchu. Zamknięcie ulic całkowite lub częściowe:

ul. Mickiewicza – od ul. Świętojańskiej do Pl. Branickich – zamknięta całkowicie od godz. 18:00 w sobotę do godz. 14:00 w niedzielę,

Pl. Jana Pawła II – zamknięty całkowicie od godz. 06:00 do godz. 14:00;

Pl. Branickich – zamknięty całkowicie od godz. 06:00 do godz. 14:00;

ul. Legionowa – od ul. Kościelnej do ul. Skłodowskiej – zamknięta całkowicie od godz. 6:00 do godz. 14:00;

ul. Legionowa – od ul. Skłodowskiej do ul. Św. Anny – zamknięta prawa jezdnia od godz. 8:30 do godz. 10:30;

ul. Kaczorowskiego – od ul. Św. Anny do ul. Wyszyńskiego – zamknięta prawa jezdnia od godz. 8:30 do godz. 10:30;

ul. Wyszyńskiego – od ul. Kaczorowskiego do ul. Sosnowskiego – zamknięta prawa jezdnia od godz. 8:45 do godz. 10:45;

ul. Sosnowskiego – od ul. Wyszyńskiego do ul. Krakowskiej – zamknięta prawa jezdnia od godz. 8:45 do godz. 11:00;

ul. Kalinowskiego – od ul. Krakowskiej do ul. Grochowej – zamknięta prawa jezdnia od godz. 9:00 do godz. 11:00;

ul. Kalinowskiego – od ul. Grochowej do Placu NZS – zamknięty prawy pas od godz. 9:00 do godz. 11:00;

Pl. NZS – kierunek od ul. Kalinowskiego do ul. Skłodowskiej – zamknięty całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00;

ul. Skłodowskiej – od Placu NZS do ul. Legionowej – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00;

Plac Lussy – zamknięty całkowicie od godz. 8:30 do godz. 12:00;

al. Piłsudskiego – od Placu Lussy do Placu Niepodległości zamknięta całkowicie od godz. 8:30 do godz. 12:00;

Plac Niepodległości – zamknięty całkowicie od godz. 8:30 do godz. 12:00;

ul. Włókiennicza – od al. Piłsudskiego do ul. Poleskiej zamknięta całkowicie od godz. 8:45 do godz. 12:00;

ul. Poleska – od ul. Włókienniczej do ul. Jurowieckiej – zamknięty skrajny prawy pas od godz. 9:00 do godz. 12:00;

ul. Jurowiecka – od ul. Poleskiej do ul. Fabrycznej – zamknięta prawa jezdnia (bus pas udostępniony mieszkańcom do wyjazdu z osiedla) od godz. 9:00 do godz. 12:00;

ul. Jurowiecka – od ul. Fabrycznej do ul Sienkiewicza – zamknięta prawa jezdnia od godz. 9:00 do godz. 12:00;

ul. Sienkiewicza – od ul. Jurowieckiej do al. Piłsudskiego – zamknięta całkowicie od godz. 8:30 do godz. 12:00;

ul. Branickiego – od Placu Lussy do Placu Antonowicza – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 12:30;

ul. Miłosza – od Placu Antonowicza do ul. Mickiewicza – zamknięta prawa jezdnia od godz. 9:30 do godz. 12:30;

ul. Mickiewicza – od ul. Miłosza do ul. Ciołkowskiego – zamknięta prawa jezdnia od godz. 9:30 do godz. 12:30;

ul. Ciołkowskiego – od ul. Mickiewicza do ul. Wiosennej – zamknięta prawa jezdnia od godz. 10:00 do godz. 12:45;

ul. Wiosenna – od ul. Ciołkowskiego do ul. Świerkowej – zamknięty bus pas na prawej jezdni od godz. 9:00 do godz. 12:45;

ul. Świerkowa – od ul. Wiosennej do budynku Uniwersytetu (UwB) – zamknięty prawy pas od godz. 9:00 do godz. 13:00;

ul. Świerkowa – od budynku Uniwersytetu (UwB) do ul. Zwierzynieckiej – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 13:30;

ul. Zwierzyniecka – od ul. Świerkowej do ul. 11 Listopada – zamknięta prawa jezdnia od godz. 8:30 do godz. 13:30;

ul. 11 Listopada – od ul. Wiosennej do ul. Zwierzynieckiej – zamknięta całkowicie od godz. 8:30 do godz. 13:30;

ul. 11 Listopada – od ul. Zwierzynieckiej do Placu Katyńskiego – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 14:00;

Plac Katyński – kierunek z ul. Skłodowskiej do ul. Świętojańskiej – zamknięty całkowicie od godz. 9:00 do godz. 14:00;

ul. Świętojańska – od Placu Katyńskiego do ul. Mickiewicza – zamknięta prawa jezdnia od godz. 9:00 do godz. 14:00;

ul. Sienkiewicza – od ul. Legionowej do ul. dr I. Białówny – zamknięta całkowicie od godz. 06:00 do godz. 16:00;