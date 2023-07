Piknik historyczny w Olmontach. Organizatorzy przygotowali bieg, rekonstrukcje bitwy, inscenizacje i wiele więcej

Wewnątrz namiotu można będzie poczuć unikalny klimat orientu i oręża z czasów I RP. Jest to replika namiotu tureckiego. Dzieci mogą go dotknąć obejrzeć. Staraliśmy się jak najlepiej odwzorować namiot. Przygotowaliśmy dla rodzin i dzieci konkursu historyczne, gry i zabawy. Do tego przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody - przekazała Jolanta Nierodzik z Bractwa Kurkowego.