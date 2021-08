OSTO Białystok. Ośrodek dla dzieci z autyzmem potrzebuje wsparcia. Trwa zbiórka na remont (ZDJĘCIA)

Awaria rury doprowadziła do zniszczenia korytarza i części pomieszczeń, gdzie na co dzień prowadzone są zajęcia dla dzieci z autyzmem. OSTO potrzebuje pomocy w remoncie.

- Do teraz trwa osuszanie pomieszczeń. Nie czuć już w środku zapachu wilgoci, ale mamy mozaikę na suficie. Pozytywna informacja jest taka, że od września będziemy mogli normalnie prowadzić zajęcia. Z remontem trochę poczekamy. Nadal zbieramy środki i materiału budowlane - mówi Marcin Kruhlej, dyrektor OSTO. - Wsparcie zaoferowało nam kilka firm. To duża pomoc, ale niewystarczająca. Ceny materiałów budowlanych rosną, trudno oszacować ile będziemy potrzebować pieniędzy na zapłatę specjalistom od remontu. Kiedy remontowaliśmy same łazienki, to łącznie pochłonęło blisko 200 tysięcy złotych. Teraz do remontu mamy około 400 m. kw. To może być koszt około 50 tys. Trudno to na ten moment oszacować - tłumaczy dyrektor.