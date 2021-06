Organizatorzy festiwalu Rock na Bagnie szukają wolontariuszy

Rock na Bagnie to największy na Podlasiu festiwal prezentujący scenę niezależną w całej okazałości: od punk rocka i hardcore, poprzez thrash metal aż po ska, reggae i rockabilly. W tym roku na festiwalowej scenie pojawią się: Pidżama Porno, Armia, Koniec Świata, Bielizna, The Analogs, Sexbomba, Ankh, Cela nr 3, Podwórkowi Chuligani, Sajgon, Criminal Tango, St. Omer, Power of Love, Mamusiu Ratuj, Black Flower, KMKZ, Zimna Wojna, Moron's Morons, Blue Hangover, Marne Szanse, odbędzie się koncert Tribute to Paweł "Kelner" Rozwadowski.

