Od marca wyższe również dodatki do emerytur i rent. O ponad 112 procent

- Tak jak świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, tak i dodatki są podwyższane procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 12,12 proc. Najczęściej pobierany przez świadczeniobiorców dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 330,07 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed osiągnięciem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

- Dodatek nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie pobiera z ZUS-u emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, to o wypłatę już nie dodatku, a zasiłku pielęgnacyjnego musi ubiegać się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – dodaje Katarzyna Krupicka.