Niedziela handlowa 25 kwietnia. Ludzie ruszyli do sklepów w Białymstoku (zdjęcia)

Mimo to już od rana 25 kwietnia w Białymstoku zapełniały się parkingi przed sklepami spożywczymi popularnych sieci i dyskontów. Na targowisku miejskim przy ul. Kawaleryjskiej większość stoisk otwartych. Wielkich tłumów nie było, ale handlarze nie powinni narzekać na brak klientów, czemu mogła sprzyjać słoneczna pogoda.

Targowisko jest jednak czynne w każdą niedzielę. Co innego supermarket Auchan z galerią przy ul. Hetmańskiej. W handlową niedzielę przed budynkiem stało mnóstwo aut. Do kas ustawiały się kolejki, ale obsługa szła sprawnie. Jednorazowo zakupy mogło w tym hipermarkecie robić 1206 osób i do tego limitu było daleko.

Prócz Auchan, w galerii czynne były drogerie, księgarnia, apteka, kantor, salonik prasowy i salony sieci komórkowych oraz sklep zoologiczny (na co zezwalają przepisy). Pobliski hipermarket budowlany Leroy Merlin zamknięty. Czynny był jedynie punkt odbioru oraz ogród zewnętrzny, który przyciągnął miłośników roślin.