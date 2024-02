Najnowsze przetargi AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Do kupienia koparki, ciężarówki, żurawie, busy i terenówki

Chcesz kupić czołg? Sprawdź jak to zrobić! (Agencja Mienia Wojskowego)

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje pojazdy. Najnowsze przetargi AMW

Zakup pojazdów poprzez przetargi AMW nie tylko spełnia marzenia kolekcjonerów i entuzjastów militariów, ale także stanowi szansę na zdobycie niezawodnych maszyn, które zyskały uznanie w trudnych warunkach terenowych. Przetargi AMW to unikalna okazja na posiadanie niezwykłych pojazdów, które z dumą noszą historię służby wojskowej. Oferowane pojazdy mogą znaleźć nowe życie poza poligonem, służąc różnorodnym celom w cywilnych warunkach. Dla zainteresowanych, udział w przetargach AMW otwiera drzwi do ekscytującej przygody z unikalnymi pojazdami wojskowymi.

Jakie pojazdy sprzedaje wojsko?

Do kupienia są m.in.

Ciężarówki wojskowe

Agencja Mienia Wojskowego wystawiła na przetarg solidne ciężarówki, które wcześniej służyły do transportu sprzętu wojskowego. To doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców potrzebujących niezawodnych pojazdów do przewozu ciężkich ładunków.

Rok produkcji:1988

Cena:7000 amw.com.pl

