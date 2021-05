Najnowocześniejsza linia paczkująca w Polsce. Kolejna inwestycja Podlaskich Zakładów Zbożowych [zdjęcia] Andrzej Matys

Najnowocześniejsza linia paczkująca do mąk w Polsce właśnie została uruchomiona w Podlaskich Zakładach Zbożowych w Białymstoku. Dzięki tej innowacyjnej technologii młyn pięciokrotnie zwiększył dobową wydajność pakowania. Co ważne, fizyczna obecność pracowników została ograniczona do minimum, ponieważ do obsługi tego urządzenia wystarczy tylko jedna osoba.