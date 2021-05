Najlepsze sale weselne w Białymstoku 2021. Ranking domów weselnych, sal bankietowych i restauracji według Google. Gdzie wyprawić wesele? Alicja Olchanowska

Branża weselna odmraża się powoli i stopniowo. Białostoczanie nieufnie podchodzą do obostrzeń i tak duże przedsięwzięcia jak wesela wolą organizować w momencie gdy restrykcje zostaną całkowicie zniesione. Mimo to wiele lokali cieszy się dużą ilością rezerwacji w sezonie letnim.

Od 8 maja organizowanie wesel jest całkowicie legalne, trzeba jednak pamiętać, by liczba gości nie przekroczyła 25 osób, dodatkowo imprezy takie mogą odbywać się jedynie na świeżym powietrzu. Z tego powodu wesela w maju są organizowane niechętnie. Białostoczanie wolą poczekać do czerwca, kiedy będą mogli do lokalu zaprosić do 50 gości. Od tego miesiąca rozpoczyna się proces odmrażania branży weselnej. Zobaczcie ranking najlepszych domów weselnych i lokali według Google.