Na Uniwersytecie w Białymstoku pojawił się Thor, czyli „superkomputer”. Będzie badał przyczyny zeświecczenia społeczeństwa OPRAC.: Magda Ciasnowska

Choć na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie, jest co najmniej 10 razy szybszy niż jego odpowiednik z Bostonu, zwany „Bestią”. Mowa o komputerze, który został już zainstalowany na Uniwersytecie w Białymstoku. Posłuży do komputerowych symulacji sekularyzacji współczesnych społeczeństw. Międzynarodowym projektem badawczym, w ramach którego został zakupiony Thor, kieruje prof. UwB Konrad Talmont-Kamiński. Projekt prowadzony jest we współpracy z norweskim centrum badawczym NORCE.